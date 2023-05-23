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23 май 2023

На российский рынок вышел Honda N-WGN

На российский рынок вышел Honda N-WGN

Российские дилеры привезли по схеме параллельного импорта японский кей-кар Honda N-WGN второго поколения

Перед нами кей-кар, то есть  он ограничен строгой размерностью и маломощными моторами под капотом  - в соответствии с японским законодательством. Итак, габариты машины: 3395 мм в длину, 1475 мм в ширину и 1675 мм в высоту. Колесная база — 2520 мм. Под капотом N-WGN располагается трехцилиндровый турбо-мотор объемом в 660 кубических сантиметров, который развивает 64 лошадиные силы и работает в паре с вариатором.

Комплектация у микровэна богатая - бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, шесть подушек безопасности, мультимедийная система и т.д.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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