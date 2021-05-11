Почти миллион Honda Accord могут потерять управление

Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) проведет инженерный анализ седана Honda Accord девятого поколения. Причиной тому послужило несколько обращений владельцев на тему внезапного отказа рулевого управления.

Ситуация складывается следующая: в ведомство было направлено более ста жалоб от местных автолюбителей, которые сталкивались с внезапным поворотом своих машин в сторону без какого-либо движения рулем. Более того, было зафиксировано уже несколько случаев ДТП.

Есть предположение, что дефект может скрываться в подвеске типа Макферсон. Впрочем, с тем же успехом можно говорить и о поломке в электрическом усилителе руля, и в других механизмах. Если дефект вскроется, то будет объявлена отзывная компания, которая затронет более миллиона машин.