Появились новые подробности о Honda Ye S7

Китайский Минпромторг опубликовал некоторые технические характеристики нового электрического кроссовера Honda Ye S7. Напомним, что данная модель войдет в линейку Ye для китайского рынка, которая также будет включать кроссовер P7 и спортивный лифтбек GT

Судя по опубликованным данным, Honda Ye S7 оснащен двумя электромоторами мощностями 204 л.с. и 272 л.с. Суммарная мощность - 476 л.с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 180 км/ч. Пока заявлена только батарея емкостью 89,8 кВт*ч от CALT. Запас хода на одном полном заряде составит 620 км.

Кроссовер Ye S7 - это конкурент популярным в Китае Tesla Model Y и Nio SE6. Точные габариты модели: 4750/1930/1625 мм., при колесной базе в 2930 мм. Комплектоваться “семерка” будет 21-дюймовыми колесными дисками. Также в плане дизайна автомобиль выделяется H-образной светодиодной оптикой в стиле логотипа японского бренда, а также камерами заднего вида, вместо привычных зеркал. Внутри будет много дисплеев, включающих узкую “приборку”, тачскрин мультимедийной системы и экраны камер заднего вида. Помимо этого, для кроссовера заявлена аудиосистема Bose и широкий набор ассистентов помощи водителю.