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3 июл 2019

Появились подробности об электрическом хэтчбеке Honda

Появились подробности об электрическом хэтчбеке Honda
Автор фото: фирма-производитель

Компания Honda продолжает раскрывать характеристики новой электрической модели — городского хэтчбека Honda e. Если раньше производитель делился лишь данными по внешнему облику и оснащению, то теперь нам раскрывают и техническую информацию

Как сообщает портал Autocar , в качестве силовой установки в автомобиле используется 110-киловаттный электромотор (150 сил и более 300 Нм момента), питающийся от тяговой батареи емкостью 35,5 киловатт-часа.  Время разгона до 60 миль в час (97 километров в час) у Honda e составляет чуть меньше восьми секунд.

Появилась информация и относительно аккумуляторов. Так  блок батарей будет иметь жидкостное охлаждение. Что касается характеристик, то от терминала постоянного тока аккумулятор заряжается до 80 процентов за 30 минут. Заявленный запас хода — около 200 километров.

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При написании новости использовалась информация:
Autocar

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