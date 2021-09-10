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10 сен 2021

Раскрыта информация о новой Honda Integra

Раскрыта информация о новой Honda Integra
Автор фото: фирма-производитель

Как только в сети появилась информация о намерениях японского бренда по возрождению наименования Integra, поклонники марки замерли в предвкушении появления уникальной новинки. Правда нам кажется, что они быстро разочаруются

Новинка, в первую очередь, предназначается для китайского рынка, соответственно патентная документация опубликована Национальным министерством промышленности и информационных технологий. Собственно, согласно документам, новинка является лишь модификацией недавно представленного Civic. Конечно же, внешне машины будут отличаться друг от друга, но незначительно – бамперами, да оптикой.

Агрегаты будут также позаимствованы у Civic –  связка из полуторалитрового турбо-мотора (182 лошадиные силы) и вариатора. Альтернатива – атмосферный двухлитровый двигатель на 160 лошадиных сил с аналогичной трансмиссией.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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