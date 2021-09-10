Раскрыта информация о новой Honda Integra

Как только в сети появилась информация о намерениях японского бренда по возрождению наименования Integra, поклонники марки замерли в предвкушении появления уникальной новинки. Правда нам кажется, что они быстро разочаруются

Новинка, в первую очередь, предназначается для китайского рынка, соответственно патентная документация опубликована Национальным министерством промышленности и информационных технологий. Собственно, согласно документам, новинка является лишь модификацией недавно представленного Civic. Конечно же, внешне машины будут отличаться друг от друга, но незначительно – бамперами, да оптикой.

Агрегаты будут также позаимствованы у Civic – связка из полуторалитрового турбо-мотора (182 лошадиные силы) и вариатора. Альтернатива – атмосферный двухлитровый двигатель на 160 лошадиных сил с аналогичной трансмиссией.