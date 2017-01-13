Японская группа компаний Honda Group в прошлом году продемонстрировала значительное падение продаж на первичном авторынке в России, сообщает в своем ежемесячном отчете Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Как указывается в отчете АЕБ, объем реализации автомобилей японской группы компаний в конце прошлого года в РФ был зафиксирован на уровне 1 910 экземпляров, что на 64,3% меньше в сравнении с показателем 2015 года. За отчетный период доля Honda Group на российском рынке сократилась на 0,2 процентных пункта, до 0,1%. За прошлый месяц падение продаж было не таким значительным – всего 2,2%. В абсолютных числах, японский автопроизводитель смог продать в нашей стране 309 автомобилей.

Таким образом, на протяжении всего 2016 года Honda Group не сумела продемонстрировать положительную динамику продаж по итогам месяца ни разу.

Поскольку поставки автомобилей премиального суббренда Acura на территорию РФ были прекращены еще в апреле прошлого года, в структуре российских продаж Honda Group 100-процентная доля продаж всецело приходится на автомобили основного бренда Honda. Так, в декабре официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 309 автомобилей, улучшив свои результаты на 16,6%. За весь год компания сумела продать в России 1 747 автомобилей – на 62,2% меньше, чем в 2015 году.

Напомним, что в период с января по апрель россияне приобрели 163 автомобиля премиального суббренда Acura, что на 77,4% ниже, чем за январь-ноябрь прошлого года.