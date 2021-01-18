В Honda анонсировали появление нового HR-V

Помните первое поколение HR-V? Забавная машинка была, ее еще часто сравнивали с куском сыра, а заодно поговаривали, что она «срисована» с прототипов Chevrolet Niva. Второе поколение стандартизировалось под формы классического кроссовера. Что же нас ожидает в третьем поколении?

Между тем, до презентации нового HR-V осталось совсем немного времени. Кроссовер представят уже в феврале этого года. Даже есть точная дата – 18 число. В то же время, информации о самой машине немного. Известно, что новинка будет предлагаться только с гибридной силовой установкой и вариатором.

А что насчет внешности? Один большой секрет – на анонсирующих скриншотах изображена задняя часть машины. Заметно, что автомобиль получит интересные отличительные черты вроде узкой задней оптики.