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18 янв 2021

В Honda анонсировали появление нового HR-V

В Honda анонсировали появление нового HR-V
Автор фото: фирма-производитель

Помните первое поколение HR-V? Забавная машинка была, ее еще часто сравнивали с куском сыра, а заодно поговаривали, что она «срисована» с прототипов Chevrolet Niva. Второе поколение стандартизировалось под формы классического кроссовера. Что же нас ожидает в третьем поколении?

Между тем, до презентации нового HR-V осталось совсем немного времени. Кроссовер представят уже в феврале этого года. Даже есть точная дата – 18 число. В то же время, информации о самой машине немного. Известно, что новинка будет предлагаться только с гибридной силовой установкой и вариатором.

А что насчет внешности? Один большой секрет – на анонсирующих скриншотах изображена задняя часть машины. Заметно, что автомобиль получит интересные отличительные черты вроде узкой задней оптики.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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