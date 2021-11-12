В Honda представили кроссовер для развивающихся стран

Японский концерн представил прототип нового компактного кроссовера для стран Азиатского-Тихоокеанского региона

В целом автомобиль выглядит достаточно просто, что даже несколько нетипично для японского автопроизводителя. Из интересных особенностей можно отметить только лишь светодиодную оптику, как переднюю, так и заднюю. Точных данных о габаритах новинки в данный момент нет.

Не раскрывается информация и о технических компонентах. Впрочем, индийский офис портала Autocar заявляет о том, что модель будет полностью унифицирована с городским хэтчбеком City. Если верить этой информации, то кроссовер может получить два варианта исполнения - с атмосферным двигателем 1.5 с мощностью в 121 лошадиную силу или гибридом на основе 109-сильного бензинового мотора.