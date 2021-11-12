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12 ноя 2021

В Honda представили кроссовер для развивающихся стран

В Honda представили кроссовер для развивающихся стран
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн представил прототип нового компактного кроссовера для стран Азиатского-Тихоокеанского региона

В целом автомобиль выглядит достаточно просто, что даже несколько нетипично для японского автопроизводителя.  Из интересных особенностей можно отметить только лишь светодиодную оптику, как переднюю, так и заднюю. Точных данных о габаритах новинки в данный момент нет.

Не раскрывается информация и о технических компонентах. Впрочем, индийский офис портала Autocar заявляет о том, что  модель будет полностью унифицирована с городским хэтчбеком City. Если верить  этой информации, то  кроссовер может получить два варианта исполнения -  с атмосферным двигателем 1.5 с мощностью в 121 лошадиную силу или гибридом на основе 109-сильного бензинового мотора.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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