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29 июн 2020

В Японии начали продавать доработки для Honda S2000

В Японии начали продавать доработки для Honda S2000
Автор фото: фирма-производитель

Спортивный родстер Honda S2000 давно стал историей, он выпускался с 1999 по 2009 год. Еще при своей жизни модель считалась культовой — и этот статус на вторичном рынке с годами только усиливается

По этой причине Honda Access, подразделение Honda по производству тюнинговых запчастей, в честь 20-летия родстера разработала для него новый аэродинамический обвес кузова и ряд других aftermarket-деталей.

Собственно, весь «обвес» — это оригинальный передний бампер и лип-спойлер на крышку багажника. Из-за нарочито выраженной формы бампер увеличивает общую длину спорткара. По заявлению производителя, этот элемент улучшает обтекаемость кузова и даже повышает стабильность родстера на высокой скорости. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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