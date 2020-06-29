В Японии начали продавать доработки для Honda S2000

Спортивный родстер Honda S2000 давно стал историей, он выпускался с 1999 по 2009 год. Еще при своей жизни модель считалась культовой — и этот статус на вторичном рынке с годами только усиливается

По этой причине Honda Access, подразделение Honda по производству тюнинговых запчастей, в честь 20-летия родстера разработала для него новый аэродинамический обвес кузова и ряд других aftermarket-деталей.

Собственно, весь «обвес» — это оригинальный передний бампер и лип-спойлер на крышку багажника. Из-за нарочито выраженной формы бампер увеличивает общую длину спорткара. По заявлению производителя, этот элемент улучшает обтекаемость кузова и даже повышает стабильность родстера на высокой скорости.