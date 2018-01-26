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мар 2018

Новое поколение Hyundai Santa Fe - Равнение на… младших

Новый Hyundai Santa Fe - Hyundai Santa Fe 2019 Равнение на… младших
Первые официальные изображения дают представление о том, как будет выглядеть среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe четвертой генерации

Источником вдохновения для дизайнеров стал субкомпактный кроссовер Hyundai Kona. Однако в сравнении с ним Santa Fe смотрится агрессивнее за счет крупных элементов передка, раздутых крыльев, зауженной светотехники и высокой подоконной линии. Известно, что модель ощутимо прибавит в габаритах и станет просторнее. В салоне над центральной консолью появится крупный мультимедийный дисплей, но сохранятся и аналоговые кнопки и тумблеры управления. Список электронных помощников пополнится системой обнаружения транспорта, движущегося в поперечном направлении, и функцией Rear Occupant Alert, напоминающей о присутствии пассажиров на заднем ряду. Российские продажи Santa Fe нового поколения начнутся во второй половине 2018 года. 

Фото Hyundai Santa Fe

  • Hyundai Santa Fe 2019 Равнение на… младших
  • Hyundai Santa Fe 2019 вид спереди
  • Hyundai Santa Fe 2019 вид спереди сбоку
  • Hyundai Santa Fe 2019 салон
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Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe
Тест-драйвов
7
Двигателей
3
Комлектаций
9
Поколение
III рестайлинг
Цены
от 1 844 000
до 2 397 000
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