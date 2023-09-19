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19 сен 2023

Hyundai Santa Fe привезли в Россию

Hyundai Santa Fe привезли в Россию
Автор фото: фирма-производитель

На российских агрегаторах появились предложения о покупки нового Hyundai Santa Fe 2024 модельного года. Автомобиль оценивается от 4 700 000 рублей

Пятое поколение Hyundai Santa Fe было представлено в июле этого года. Автомобиль получил дизайн в стиле актуальных моделей компании. Главной отличительной особенностью обновленного Santa Fe стала Н-образная светодиодная оптика. По форме кузова автомобиль напоминает Land Rover Defender. Внутри устанавливается цифровой блок, который разделяется на «приборку» и экран мультимедийной системы. Размер каждого дисплея - 12,3 дюйма. В стандартное оснащение входят 2-зонный климат-контроль, отсек с беспроводной зарядкой для смартфона, электрорегулировка передних кресел, а также панорамная крыша. Габариты новинки: 4830/1900/1730 мм., а колесная база - 2815 мм.

Под капотом стандартной версии устанавливается 2,5-литровый бензиновый мотор мощностью 194 л.с. и 246 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 8-ступенчатый автомат. Привод - полный. Альтернатива - гибридная силовая установка, в основе которой лежит 1,6-литровый турбомотор и один электродвигатель. Суммарная мощность - 265 л.с. Трансмиссия - 6-ступенчатый «автомат». Такой вариант на российском рынке обойдется в 5 100 000 рублей. Флагманское исполнение оснащается 2,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 281 л.с. и 422 Нм крутящего момента. В данном случае мотор работает в паре с 8-ступенчатым «роботом». Привод также полный. Цена такой комплектации на российском рынке - 6 500 000 рублей.

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