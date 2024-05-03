Китайский Hyundai Santa Fe получит оригинальную техническую начинку

Марка Hyundai представила версию кроссовера Santa Fe, предназначенную для китайского рынка. Автомобиль будет производиться на совместном предприятии с компаний Beijing

В Китае Santa Fe будет оснащаться 2,0-литровым бензиновым двигателем в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Мощность агрегата не рассекречена, но предполагается, что она составит 230 л.с. и 353 Нм крутящего момента.

Изменений во внешнем дизайне фактически нет, но вот салон для китайских покупателей предложат с 5-, 6- или даже 7-местным. На передней панеле установлен единый экран, разделенный на “приборку” и мультимедийную систему (диагональ каждого дисплея - 12,3 дюйма). Также есть 6,6-дюймовая панель управления климат-контролем.