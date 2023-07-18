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18 июл 2023

Представлен новый Hyundai Santa Fe

Представлен новый Hyundai Santa Fe
Автор фото: фирма-производитель

Корейская компания Hyundai опубликовала изображения обновленного кроссовера Santa Fe

Следующее пятое поколение получило совершенно новые экстерьер и интерьер. Внешне автомобиль очень похож на актуальный Land Rover Defender, но со своими стилистическими особенностями. Передние фары, представленные в виде вертикальных и горизонтальных светодиодных полосок, растянулись по всей ширине кузова. Сзади автомобиль заканчивается строго вертикальной дверью багажника. В салоне теперь новая цифровая панель, состоящая из двух экранов диагоналями 12,3 дюйма каждый.

Технические характеристики Hyundai Santa Fe пока не раскрываются, но по маркировке 2.5T, которая демонстрируется на одной фотографии, видно что автомобиль сохранит бензиновую “турбочетверку” объемом 2,5 л. Автомобиль предыдущего поколения, получившее этот же мотор, выдает 281 л.с. и 422 Нм. и комплектуется 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru, Авторевю

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