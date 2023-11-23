Брутальный кроссовер от Hyundai привезли в Россию

На Российском рынке появились новые кроссоверы Hyundai Santa Fe. Автомобили привозят по схеме параллельного импорта. Цены стартуют от 6 850 000 рублей

Напомним, что пятое поколение Hyundai Santa Fe дебютировало этим летом и привлекло внимание в первую очередь совершенно новым дизайном. Автомобиль получил “квадратные” пропорции кузова в стиле моделей Land Rover, фирменную H-образную светодиодную оптику, а также массивные бампера, борты и колесные арки, кричащие о внедорожном характере автомобиля, но данный аспект оставим для тест-драйва.

В салоне уже по классике - единая цифровая панель, сочетающая “приборку” и экран мультимедийной системы. Размер каждого дисплея - 12,3 дюйма. Мультифункциональное рулевое колесо как у Land Rover. Имеется 2-зонный климат-контроль, беспроводные зарядки для смартфонов, а также панорамная крыша. Габариты новинки: 4830/1900/1730 мм., а колесная база - 2815 мм.

Под капотом стандартной версии устанавливается 2,5-литровый бензиновый мотор мощностью 194 л.с. и 246 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 8-ступенчатый автомат. Альтернатива - гибридная силовая установка, в основе которой лежит 1,6-литровый турбомотор и один электродвигатель. Суммарная мощность - 265 л.с. В данном случае автомобиль комплектуется - 6-ступенчатым «автоматом». Флагманское исполнение оснащается 2,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 281 л.с. и 422 Нм крутящего момента. Тут мотор работает в паре с 8-ступенчатым «роботом». Привод во всех версиях может быть как передний, так и полный.

