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22 сен 2021

Hyundai Santa Fe стал самым угоняемым автомобилем в России

Hyundai Santa Fe стал самым угоняемым автомобилем в России
Автор фото: фирма-производитель

Страховые компании поделились статистикой по угнанным автомобилям в течение первых восьми месяцев текущего года. Также эксперты составили рейтинг автомобилей по частоте угонов, которая представляет собой соотношение числа угнанных экземпляров к общему количеству застрахованных машин данной модели

Как уже стало ясно из названия, рейтинг возглавил кроссовер Hyundai Santa Fe.  Удивительно, но ему удалось подвинуть лидера прошлых лет – Toyota Camry.  Эта модель расположилась на втором месте. Условно «призовую тройку» замыкает Kia Rio.  Любопытно, что Toyota Land Cruiser  и Rav4, которые раньше также находились на первых позициях списков, теперь стали аутсайдерами.

В целом, страховщики заявляют, что во время пандемии число угонов автомобилей в России снизилось. «Мы связываем эту тенденцию с карантинными мерами и закрытыми границами, особенно со странами СНГ, — пояснил директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахования» Александр Харагезов.

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