Hyundai Santa Fe стал самым угоняемым автомобилем в России

Страховые компании поделились статистикой по угнанным автомобилям в течение первых восьми месяцев текущего года. Также эксперты составили рейтинг автомобилей по частоте угонов, которая представляет собой соотношение числа угнанных экземпляров к общему количеству застрахованных машин данной модели

Как уже стало ясно из названия, рейтинг возглавил кроссовер Hyundai Santa Fe. Удивительно, но ему удалось подвинуть лидера прошлых лет – Toyota Camry. Эта модель расположилась на втором месте. Условно «призовую тройку» замыкает Kia Rio. Любопытно, что Toyota Land Cruiser и Rav4, которые раньше также находились на первых позициях списков, теперь стали аутсайдерами.

В целом, страховщики заявляют, что во время пандемии число угонов автомобилей в России снизилось. «Мы связываем эту тенденцию с карантинными мерами и закрытыми границами, особенно со странами СНГ, — пояснил директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахования» Александр Харагезов.