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21 дек 2017

Hyundai представил обновленный H-1/Starex

Hyundai представил обновленный H-1/Starex
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai представила в Сеуле обновленные машины Starex и Grand Starex, которые в Европе продаются под именем H-1. Обновление прошло без лишней помпы и потому осталось практически незамеченным.

Впрочем и изменений не так уж и много. Коммерческий фургон получил новую версию, рассчитанную на 12 пассажиров и вариант с богатой отделкой. Внешне от дорестайлингового варианта его отличает передняя часть с большой радиаторной решеткой, которую будто позаимствовали у последних моделей Renault. Также изменились бамперы, обновились фары, в в задних фонарях поменялся рисунок.

Версия Urban получила улучшенные материалы отделки и шумоизоляцию. Кроме того, в данной версии Grand Starex обзавелся информационно-развлекательной системой с 8-дюймовым экраном.

А вот технических изменений нет: в Южной Корее машина доступна в заднее- и полноприводном вариантах с 2,5-литровым турбодизелем (140 л.с.) и с 2,4-литровым двигателем, работающем на газомоторном топливе (159 л.с.).

Когда обновленный Hyundai H-1 доберется до российского рынка пока неизвестно.
 

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При написании новости использовалась информация:
Hyundai

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