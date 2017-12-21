Компания Hyundai представила в Сеуле обновленные машины Starex и Grand Starex, которые в Европе продаются под именем H-1. Обновление прошло без лишней помпы и потому осталось практически незамеченным.

Впрочем и изменений не так уж и много. Коммерческий фургон получил новую версию, рассчитанную на 12 пассажиров и вариант с богатой отделкой. Внешне от дорестайлингового варианта его отличает передняя часть с большой радиаторной решеткой, которую будто позаимствовали у последних моделей Renault. Также изменились бамперы, обновились фары, в в задних фонарях поменялся рисунок.

Версия Urban получила улучшенные материалы отделки и шумоизоляцию. Кроме того, в данной версии Grand Starex обзавелся информационно-развлекательной системой с 8-дюймовым экраном.

А вот технических изменений нет: в Южной Корее машина доступна в заднее- и полноприводном вариантах с 2,5-литровым турбодизелем (140 л.с.) и с 2,4-литровым двигателем, работающем на газомоторном топливе (159 л.с.).

Когда обновленный Hyundai H-1 доберется до российского рынка пока неизвестно.

