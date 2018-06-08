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8 июн 2018

Hyundai привез в Россию обновленный микроавтобус H-1

Hyundai привез в Россию обновленный микроавтобус H-1
Автор фото: фирма-производитель

Микроавтобус Hyundai H-1 является прямым конкурентом популярного VW Multivan. Хотя, корейская модель и не снискала такой славы, но продается она у нас очень неплохо. Потому корейцы и не стали медлить с выводом обновленной машины на наш рынок.


Внешне от дорестайлингового варианта новый Н-1 отличается большой радиаторной решеткой, которую будто позаимствовали у последних моделей Renault. Также изменились бамперы, обновились фары, а в задних фонарях поменялся рисунок.

На российском рынке Hyundai H-1 представлен только в 8-местном варианте. После рестайлинга он получил уже в базовой комплектации две подушки безопасности, фары проекционного типа, кондиционер с раздельным управлением (передние сиденья/салон), подогрев руля и передних сидений, аудиосистему с 6-ю динамиками и устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

На нашем рынке Hyundai H-1 продается только с дизельными моторами в двух вариантах форсировки: 136 и 170 л.с. Причем первый вариант доступен только с механической коробкой передач, а второй — с «автоматом».

В России новый Н-1 будет предлагаться в трех комплектациях - Active, Family и Business. Их стоимость варьируется от 2 079 000 до 2 389 000 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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