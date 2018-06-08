Микроавтобус Hyundai H-1 является прямым конкурентом популярного VW Multivan. Хотя, корейская модель и не снискала такой славы, но продается она у нас очень неплохо. Потому корейцы и не стали медлить с выводом обновленной машины на наш рынок.



Внешне от дорестайлингового варианта новый Н-1 отличается большой радиаторной решеткой, которую будто позаимствовали у последних моделей Renault. Также изменились бамперы, обновились фары, а в задних фонарях поменялся рисунок.



На российском рынке Hyundai H-1 представлен только в 8-местном варианте. После рестайлинга он получил уже в базовой комплектации две подушки безопасности, фары проекционного типа, кондиционер с раздельным управлением (передние сиденья/салон), подогрев руля и передних сидений, аудиосистему с 6-ю динамиками и устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.



На нашем рынке Hyundai H-1 продается только с дизельными моторами в двух вариантах форсировки: 136 и 170 л.с. Причем первый вариант доступен только с механической коробкой передач, а второй — с «автоматом».



В России новый Н-1 будет предлагаться в трех комплектациях - Active, Family и Business. Их стоимость варьируется от 2 079 000 до 2 389 000 рублей.