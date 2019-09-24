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24 сен 2019

Hyundai прекратил российские продажи одной из своих моделей

Hyundai прекратил российские продажи одной из своих моделей

Стало известно о том, что дилеры распродали последние экземпляры Hyundai Grand Santa Fe. Производство семиместного кроссовера прекратилось еще осенью прошлого года, когда на конвейер  встало новое поколение Santa Fe, правда, версии Grand уже места не оказалось

Но огорчаться не стоит. Ранее сообщалось, что в модельной линейке бренда Grand Santa Fe заменит новинка Palisade. Конечно, автомобиль пока не продается в России, однако, в Hyundai не исключают появления большого внедорожника в наших краях. Предполагалось, что модель могут предложить с бензиновым мотором 3.8 V6 мощностью 295 лошадиных сил, системой полного привода и восьмидиапазонным «автоматом».

Что же касается ушедшего с рынка Grand Santa Fe, то он оснащался дизелем 2.2 либо трехлитровым бензиновым V6 мощностью 200 и 249 лошадиных сил соответственно. Оба агрегата работали в тандеме с шестидиапазонным «автоматом».

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