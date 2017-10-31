Российское отделение Hyundai представила лимитированную серию кроссовера Grand Santa Fe, которая так и называется Limited Edition. Машина получила богатое оснащение и новое цветовое решение салона.

Все автомобили из лимитированной серии оснащены 2,2-литровым турбодизелем мощностью 200 л.с., 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Стоимость автомобиля составляет 2 599 000 рублей.

Все Hyundai Grand Santa Fe оснащены семью подушками безопасности, информационно-развлекательной системой с навигацией, электромеханическим стояночным тормозом, системой бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, а также автопарковщиком и панорамной крышей с люком и автоматической шторкой.

Кроссовер Hyundai Grand Santa Fe Limited Edition выпущен серией из 202 экземпляров.