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31 окт 2017

Hyundai Grand Santa Fe Limited Edition — всего 202 автомобиля

Hyundai Grand Santa Fe Limited Edition — всего 202 автомобиля
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение Hyundai представила лимитированную серию кроссовера Grand Santa Fe, которая так и называется Limited Edition. Машина получила богатое оснащение и новое цветовое решение салона.

Все автомобили из лимитированной серии оснащены 2,2-литровым турбодизелем мощностью 200 л.с., 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Стоимость автомобиля составляет 2 599 000 рублей.

Все Hyundai Grand Santa Fe оснащены семью подушками безопасности, информационно-развлекательной системой с навигацией, электромеханическим стояночным тормозом, системой бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, а также автопарковщиком и панорамной крышей с люком и автоматической шторкой.

Кроссовер Hyundai Grand Santa Fe Limited Edition выпущен серией из 202 экземпляров.

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При написании новости использовалась информация:
Hyundai

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