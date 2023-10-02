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2 окт 2023

Hyundai H1 уходит в отставку

Hyundai H1 уходит в отставку
Автор фото: фирма-производитель

Корейская компания Hyundai планирует прекратить производство минивэна H1 к 2024 году. В связи с этим, в Таиланде открыт предзаказ на “прощальную” версию автомобиля под названием Final Edition. Цена - 1 500 000 бат (примерно 3 980 000 рублей)

Такая версия получила оснащение как в топовой комплектации с 9-дюймовым мультимедийным экраном, камерой заднего вида, 2-зонным климат-контролем, передними и задними парктрониками, колесными дисками диаметром 16 дюймов, фарами с функцией автоматической смены режима, а также двухцветным салоном из темно-серого пластика и светло-бежевой экожей. Габариты автомобиля составляют: 5150/1920/1925 мм., а колесная база - 3200 мм.

Под капотом - дизельная “турбочетверка” объемом 2,5 л. Мощность - 175 л.с. Крутящий момент - 451 Нм. Максимальная скорость - 180 км/ч. Мотор работает в паре с 5-ступенчатым автоматом. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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