Hyundai превратила модель H1 в «дрифтобус»

Кто сказал, что микроавтобусы не способны давать жару - еще как могут! Главное, подойти к вопросу с умом и креативом, как это сделало австралийское подразделение Hyundai

Откровенно говоря, за основу была взята идея немецких коллег из Hyundai Germany, придумавших к 1 апреля шутку в виде заряженного минивэна H-1 N. Но то была шутка, а тут реальный автомобиль - вот до чего юмор изощренный доводит! Однако, если серьезно, то микроавтобус прошел серьезный комплекс доработок, как во внешности, так и по технике.

Кузов окрашен в фирменный для N-суббренда голубой цвет и снабжён оригинальным аэродинамическим обвесом с передним сплиттером и задним диффузором.Вместо стандартного 2,5-литрового дизеля снабдили 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом, который развивает 408 л.с. и 555 Нм крутящего момента. Тяга на задние колеса передается при помощи 8-ступенчатого автомата, и утверждается, что "сотню" дрифтобус разменивает меньше, чем за 5 секунд. Задний дифференциал намертво заварен, дорожный просвет уменьшен, амортизаторы в подвеске стали адаптивными – все ради достижения максимального удовольствия в момент сжигания резины в управляемом заносе.