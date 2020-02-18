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18 фев 2020

Hyundai I20: внешность раскрыта

Hyundai I20: внешность раскрыта
Автор фото: фирма-производитель

В Сети раскрыли облик нового Hyundai i20 — хэтчбек стал более спортивным. Можно сказать, что дизайн модели основан на философии «чувственной спортивности», которая прослеживается, например, на новой Sonata

Да, хэтчбек Hyundai i20 заметно изменился, но сохранил пропорции предшественника. Среди особенностей — угловатые фары и фонари с Z-образным рисунком, больший угол наклона подоконной линии, разделенная светодиодной полосой дверь багажника и фальшь-диффузор. Любопытно, что изображений салона по-прежнему нет, но, по словам производителя, там должны появиться цифровая «приборка» и центральный дисплей — оба диагональю 10,25 дюйма, которые будут объединены в единый кластер, наподобие MBUX в «Мерседесах».

Технические характеристики также остаются неизвестными. Нынешний Hyundai i20 продается в Европе с атмосферным мотором 1.2 MPi мощностью 75 или 84 силы, а также турбомотором 1.0 T-GDi семейства Kappa на 100 и 120 сил. «Атмосферник» сочетается с пятиступенчатой «механикой», «турботройка» — c ней же, а еще с семиступенчатым «роботом». 

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