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мар 2018

Новое поколение Hyundai I30 - Добавили стиля

Новый Hyundai I30 - Hyundai i30 Fastback 2017 Добавили стиля
В Европе начинаются продажи самого экстравагантного и самого крупного представителя семейства Hyundai i30

Модель Hyundai i30 Fastback составила компанию хэтчбеку и универсалу i30, популярным на европейском рынке. Корейская новинка обладает атлетическими пропорциями и соответствует корпоративному тренду – придавать дизайну массовых моделей премиальные черты. Фастбэк длиннее хэтчбека i30 на 115 мм, при этом линия крыши в тыльной части новинки проведена на 35 мм ниже. Расстояние же между осями у соплатформенных моделей идентично – 2650 мм. «Фасад» i30 Fastback получился агрессивным и неординарным, но главная изюминка экстерьера, конечно же, эффектно заваленные задние стойки и заостренный спойлер, интегрированный в кромку пятой двери. Салон получил продуманную компоновку и качественные материалы отделки. В топовых исполнениях над передней панелью возвышается 8-дюймовый сенсорный экран «мультимедийки» с навигацией, камерой заднего вида и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. На старте европейских продаж модель предложат с бензиновыми двигателями объемом 1 и 1,4 л мощностью 120 и 140 л.с. соответственно. Трансмиссии – 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Позднее моторная гамма пополнится 1,6-литровым турбодизелем.

Фото Hyundai I30

  • Hyundai i30 2017 Новый хэтчбек от Hyundai
  • Hyundai i30 2017 вид спереди
  • Hyundai i30 2017 вид сбоку
  • Hyundai i30 2017 водительское место
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