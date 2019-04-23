Автомобильный портал Motorpage
23 апр 2019

Hyundai назвал российскую стоимость хот-хэтча i30 N

Hyundai назвал российскую стоимость хот-хэтча i30 N
Автор фото: фирма-производитель

Российские продажи Hyundai i30 N стартуют в мае. Интересно, что автомобили появятся только у ограниченного круга дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Сочи

Цены на новинку начинаются от 2 200 000 руб. Hyundai i30 N оснастили двухлитровой турбированной «четверкой», которая доступна в двух стадиях форсировки, и с шестиступенчатой механической коробкой передач. Базовый вариант развивает 250 л. с. и 353 Н•м крутящего момента. Такой хот-хэтч способен разгоняться с места до 100 км/ч за 6,4 сек., а максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км в час.

Что касается топовой версий, то она обойдется минимум в 2 350 000 рублей. В данном случае  отдача двигателя повышена до 275 сил (при том же моменте - 353 Н•м), что позволяет автомобилю набирать первую «сотню» на 0,3 секунды быстрее. Также, в максимальном исполнении, хэтчбек оснащается электронной блокировкой дифференциала и увеличенными тормозными механизмами.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Российская Газета, Авторамблер

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai i30

В Hyundai продемонстрировали руль будущего

03 апреля 2019
Hyundai i30 Fastback N 2019

Фастбэк Hyundai i30 N уже ждут в Париже

27 сентября 2018
Hyundai i30 N Line

Hyundai i30 N Line: не только обвес!

24 июля 2018
Hyundai i30 N

Hyundai i30 N получит новую коробку передач

05 июня 2018
Hyundai i30

Фастбэк Hyundai i30 получит N-версию

13 февраля 2018
Hyundai i30 N

Партию «заряженных» Hyundai i30 N раскупили за два дня

27 июля 2017

 Новости Hyundai I30

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Amarok - volkswagen amarok dark label 2019 черная магия… практичности Тест драйв
23 апреля 2019

Volkswagen Amarok
"Volkswagen Amarok Dark Label: черная магия… практичности"
Mitsubishi ASX - mitsubishi asx 2017 привлекает женщин вечными ценностями и передовыми технологиями
Тест драйв
19 апреля 2019

Mitsubishi ASX
"Mitsubishi ASX привлекает женщин вечными ценностями и передовыми технологиями"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2017 доброе тепло
Автопутешествия
17 апреля 2019

Mitsubishi Pajero Sport
"Доброе тепло"
Toyota Camry - toyota camry 2018 за имиджем бизнесмена теперь скрывается нрав драйвера
Тест драйв
15 апреля 2019

Toyota Camry
"За имиджем бизнесмена в Toyota Camry теперь скрывается нрав драйвера"

Написано новостей:

2 3 2 5 2