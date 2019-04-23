Hyundai назвал российскую стоимость хот-хэтча i30 N

Российские продажи Hyundai i30 N стартуют в мае. Интересно, что автомобили появятся только у ограниченного круга дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Сочи

Цены на новинку начинаются от 2 200 000 руб. Hyundai i30 N оснастили двухлитровой турбированной «четверкой», которая доступна в двух стадиях форсировки, и с шестиступенчатой механической коробкой передач. Базовый вариант развивает 250 л. с. и 353 Н•м крутящего момента. Такой хот-хэтч способен разгоняться с места до 100 км/ч за 6,4 сек., а максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км в час.

Что касается топовой версий, то она обойдется минимум в 2 350 000 рублей. В данном случае отдача двигателя повышена до 275 сил (при том же моменте - 353 Н•м), что позволяет автомобилю набирать первую «сотню» на 0,3 секунды быстрее. Также, в максимальном исполнении, хэтчбек оснащается электронной блокировкой дифференциала и увеличенными тормозными механизмами.