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25 сен 2020

Hyundai i30 N стал мощнее и получил роботизированную коробку

Hyundai i30 N стал мощнее и получил роботизированную коробку
Автор фото: фирма-производитель

Обновленный спортивный хэтчбек Hyundai i30 N получил версию с восьмиступенчатой роботизированной коробкой и стал быстрее

Компания Hyundai представила модернизированный спортивный хэтчбек i30 N, которыйи буде представлен в том числе на российском рынке. Автомобиль получил слегка измененную внешность, более мощный двигатель и роботизированную коробку передач, ставшую альтернативой механической трансмиссии.

Базовый двухлитровый четырехцилиндровый мотор развивает те же 250 л.с. и 353 Нм крутящего момента. При этом отдачу более мощного двигателя на версии Performance увеличили с 275 сил и 353 Нм до 280 сил и 392 ньютон-метров. Двигатель, работающий вместе с восьмиступенчатым «роботом» DCT с двумя сцеплениями и возможностью ручного переключения, способен разгонять автомобиль до «сотни» за 5,9 сек., что на 0,2 сек. быстрее предшественника с механической коробкой.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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