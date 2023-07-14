Появились первые изображения Hyundai i30 N

В сети были опубликованы шпионские фотографии тестового прототипа хэтчбека Hyundai i30 N

Внешность автомобиля, по сравнению с предыдущей версией, практически не изменилась. Единственное, что можно заметить - это новая решетка радиатора и слегка обновленные бампера. Вероятно компания также изменит форму светодиодных фар, но по фотографиям это трудно определить. Как утверждают корейские источники, салон подвергнется важным изменениям.

Следует отметить, что новая Hyundai i30 N получит форсированную версию двухлитровой “турбочетверки”. Предыдущей агрегат развивает 247 л.с. и 353 Нм крутящего момента. В этом случае, агрегат комплектуется 6-ступенчатой “механикой”.