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26 фев 2020

Представлен новый Hyundai I30

Представлен новый Hyundai I30
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai рассекретила обновленное семейство i30 2021 модельного года. Публичный дебют автомобилей состоится на автосалоне в Женеве

От предшественника рестайлинговая модель отличается широкой радиаторной решеткой, а также другими V-образными светодиодными дневными ходовыми огнями. Для обновленного i30 также доступны колесные диски нового дизайна. Интересно, что приобрести машину можно будет в кузове хэтчбек, фастбек и универсал. Впервые для них всех будет доступен спортивный вариант отделки — N Line.

Что касается моторов, то обновленный Hyundai i30 получил 1,0-литровый бензиновый двигатель с тремя цилиндрами. Мощность агрегата составляет 120 лошадиных сил. За доплату в дополнение к этому двигателю машину можно оснастить также 48-вольтовой умеренно-гибридной системой. Также новинка может комплектоваться 1,6-литровым дизельным двигателем с отдачей 136, который теперь также работает по схеме «мягкий гибрид». Спортивная версия N-Line оснащается бензиновым 1,5-литровым четырехцилиндровым мотором, который работает совместно с 48-вольтовой умеренно-гибридной системой. Мощность агрегата — 160 лошадиных сил. Все моторы могут работать вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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