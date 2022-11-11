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11 ноя 2022

В Россию привезли новые Hyundai i30

В Россию привезли новые Hyundai i30
Автор фото: фирма-производитель

Сразу несколько дилерских центров Hyundai в России выставили на продажу новые модели i30 – хэтчбек и универсал, которые ввезены в рамках параллельного импорта

Итак, все автомобили предлагаются в единственной конфигурации с полуторалитровым  110-сильным атмосферным мотором, который работает в паре с 6-ступенчатым автоматом. Что касается комплектации, то она достаточно обширная.

В неё включены «пиксельные» противотуманки в переднем бампере, литые колёсные диски, кондиционер и круиз-контроль. Салон отделывается тканью, а медиасистема поддерживает Apple CarPlay и располагает камерой заднего вида. Кроме того, Hyundai i30 оснащены электрозеркалами и подогревом передних кресел.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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