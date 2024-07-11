Hyundai Exter получил черную версию Knight

Компания Hyundai представила специальную версию бюджетного кроссовера Exter для индийского рынка. Она окрашена в черный цвет с красными акцентами и получила название Knight

Модель Hyundai Exter дебютировала на рынке ровно год назад и версия Knight представили в честь дня рождения автомобиля. Главное изменение во внешности - это дополнительные защитные пластины на бамперах, окрашенные в черный цвет, как и весь кузов. Дополняют внешний облик автомобиля красные линии в передней и задней частях, а также красные тормозные суппорты. Такие же оттенки и в салоне. Отделка выполнена из черного кожзама с красными вставками на сиденьях и передней панели.

Силовая установка осталась прежней. Под капотом 1,2-литровый атмосферный мотор мощностью 83 л.с. Он работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или “роботом”. Привод исключительно передний.