Hyundai анонсировал премьеру новой Creta

Официальная премьера кроссовера Hyundai ix25 (Creta для других рынков) второго поколения для индийского рынка состоится на автосалоне в Дели 6 февраля

Компания Hyundai опубликовала тизерный видеоролик и изображения кроссовера ix25 второго поколения. Судя по ролику, передняя часть кузова имеет общие черты с флагманским кроссовером Palisade, который был представлен в 2018 году. У машины появится новая решетка радиатора, другие фары и панорамный люк.

Салон машины пока не рассекречен. Ожидается, что у кроссовера появится вертикальный дисплей мультимедиа, а также полностью цифровая приборная панель, разделенная на два сегмента. Также не указываются габаритные размеры машины. Длина новинки для Китая составила 4300 мм, ширина — 1790 мм, а высота — 1635 миллиметров. Размер колесной базы равен 2610 миллиметрам. По сравнению с предшественником автомобиль стал на 10 мм длиннее, на 8 мм выше, а колесная база выросла на 20 миллиметров. Технические характеристики автомобиля пока не раскрываются.