Hyundai будет «давить на ретро»

Компания Hyundai опубликовала тизер концептуального электрокара под названием 45 EV, призванного напомнить об исторических автомобилях южнокорейского бренда

Концепт будет представлен на автосалоне во Франкфурте. К слову, внешность автомобиля призвана дать отсылку к первым автомобилям южнокорейского бренда 1970-х годов. Между тем, сами представители бренда заявляют, что 45 EV выступает в роли «символической точки отсчета в развитии дизайна будущих электромобилей марки». Кроме того, концепт-кар будет демонстрировать развитие фирменного стилистического направления Sensuous Sportiness — «эмоциональная спортивность».

Если говорить о самом концепте, то, судя по единственному изображению, он будет выделяться спойлером на крыше и некой светодиодной панелью сзади, которая, по заявлению производителя, может проецировать определенные сообщения, правда на снимке, она демонстрирует лишь интегрированные фонари. Все остальные детали по автомобилю держатся в секрете.