Автомобильный портал Motorpage
22 авг 2019

Hyundai будет «давить на ретро»

Hyundai будет «давить на ретро»
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai опубликовала тизер концептуального электрокара под названием 45 EV, призванного напомнить об исторических автомобилях южнокорейского бренда

Концепт будет представлен на автосалоне во Франкфурте. К слову, внешность автомобиля призвана дать отсылку к первым автомобилям южнокорейского бренда 1970-х годов. Между тем, сами представители бренда заявляют, что  45 EV выступает в роли «символической точки отсчета в развитии дизайна будущих электромобилей марки». Кроме того, концепт-кар будет демонстрировать развитие фирменного стилистического направления Sensuous Sportiness — «эмоциональная спортивность».

Если говорить о самом концепте, то, судя по единственному изображению,  он будет выделяться спойлером на крыше и некой светодиодной панелью сзади, которая, по заявлению производителя, может проецировать определенные сообщения, правда на снимке, она демонстрирует лишь интегрированные фонари. Все остальные детали по автомобилю держатся в секрете.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai

Hyundai анонсировал гоночный электрокар

08 августа 2019
Genesis GV80

Первый кроссовер Genesis появится в этом году

07 августа 2019
Hyundai i10

Hyundai анонсировал премьеру самого маленького хэтчбека

07 августа 2019
Hyundai Sonata 2020

Новая Hyundai Sonata приедет в Россию с одним двигателем

07 августа 2019

Hyundai запустит в России сервис подписки на кроссоверы

01 августа 2019

Hyundai представил Sonata с солнечной батареей

23 июля 2019

 Новости Hyundai

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - дорога в облака Автопутешествия
21 августа 2019

Mitsubishi Outlander
"Дорога в облака"
Audi Q8 - на какой крючок вас может подцепить audi q8 2019
Тест драйв
20 августа 2019

Audi Q8
"На какой крючок вас может подцепить Audi Q8"
KIA Cee'd - kia seed sw 2019 вид спереди
Тест драйв
19 августа 2019

KIA Cee'd
"Владельцу KIA Ceed SW не нужно выбирать – грузить по полной или гонять от души. Часть 2"
Mercedes-Benz B-Class - mercedes-benz b-class 2019 …всё должно быть прекрасно
Тест драйв
16 августа 2019

Mercedes-Benz B-Class
"…всё должно быть прекрасно"

Написано новостей:

2 4 0 5 2