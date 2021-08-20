Hyundai Elantra посоревнуется с Subaru WRX.

В США состоялась премьера заряженного корейского седана Hyundai Elantra N. Марка настолько верит в успех своей новинки, что называет ее прямым конкурентом Subaru WRX и Honda Civic Type R.

Отметим, что у конкурентов есть свои сильные стороны – WRX имеет полный привод, а заряженный Цивик мощнее корейского конкурента, но в Hyundai заявляют, что сделают новинку гораздо доступнее по стоимости, что и станет главным преимуществом.

Напомним, что заряженная Elantra оснащена двухлитровым мотором с турбонаддувом, который развивает более 290 лошадиных сил. Двигатель сочетается как с роботизированной, так и с механической трансмиссией. Разгон до сотни занимает немногим больше пяти секунд. Также автомобиль получил доработанное шасси с усиленными тормозными механизмами и подвеской.