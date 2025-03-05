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5 мар 2025

Hyundai хочет выпускать еще больше спорткаров

Hyundai хочет выпускать еще больше спорткаров
Автор фото: фирма-производитель

Hyundai намерена расширить свои? модельныи? ряд спортивных автомобилеи?, представив новую линеи?ку N Sport. Компания уже подала заявку на регистрацию этого названия

Как и ряд других автопроизводителеи?, Hyundai решила внедрить промежуточныи? спортивныи? пакет, которыи? заи?мет место между N Line и полноценными N-моделями. Такои? же подход давно используют BMW (M Sport), Mercedes-Benz (AMG Line) и Audi (S Line).

Пока Hyundai не раскрыла детали, но можно предположить, что N Sport получит форсированные моторы, улучшенную подвеску и спортивныи? обвес. Одним из первых автомобилеи? в линеи?ке может стать Hyundai Elantra N Sport. Если он заи?мет промежуточное положение между Elantra N Line (201 л.с.) и Elantra N (276 л.с.), то его мощность может составить примерно 225-230 л.с.

При написании новости использовалась информация:
thedrive

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