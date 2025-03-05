Hyundai хочет выпускать еще больше спорткаров

Hyundai намерена расширить свои? модельныи? ряд спортивных автомобилеи?, представив новую линеи?ку N Sport. Компания уже подала заявку на регистрацию этого названия

Как и ряд других автопроизводителеи?, Hyundai решила внедрить промежуточныи? спортивныи? пакет, которыи? заи?мет место между N Line и полноценными N-моделями. Такои? же подход давно используют BMW (M Sport), Mercedes-Benz (AMG Line) и Audi (S Line).

Пока Hyundai не раскрыла детали, но можно предположить, что N Sport получит форсированные моторы, улучшенную подвеску и спортивныи? обвес. Одним из первых автомобилеи? в линеи?ке может стать Hyundai Elantra N Sport. Если он заи?мет промежуточное положение между Elantra N Line (201 л.с.) и Elantra N (276 л.с.), то его мощность может составить примерно 225-230 л.с.