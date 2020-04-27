Hyundai хочет замахнуться на престиж Porsche

Hyundai выпустит дешёвую альтернативу Porsche 718 в течение трёх лет. Среднемоторный спорткар корейской марки получит бензиновый двигатель мощность свыше 300 л.с.

Откровенно говоря, среднемоторный спорткар является долгостроем компании Hyundai: первый концепт RM (Racing Midship) на базе ассиметричного хэтчбека Veloster показали весной 2014 года, затем были ещё несколько итераций этого концепта вплоть до прошлогоднего RM19, снабжённого 2,0-литровой 390-сильной бензиновой «турбочетвёркой» и 6-ступенчатой секвентальной коробкой, передающей всю мощность на задние колёса.

Интересно, что тестовые мулы среднемоторного Велостера периодически попадали в объективы фотошпионов с 2015 года — как на дорогах общего пользования, так и на немецком автодроме Нюрбургринг, при котором у спортивного подразделения Hyundai N имеется собственная тестовая лаборатория. То есть времени на разработку и «допиливание» шасси было более чем достаточно, однако серийной машины до сих пор нет.