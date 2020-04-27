Автомобильный портал Motorpage
27 апр 2020

Hyundai хочет замахнуться на престиж Porsche

Hyundai хочет замахнуться на престиж Porsche
Автор фото: фирма-производитель

Hyundai выпустит дешёвую альтернативу Porsche 718 в течение трёх лет. Среднемоторный спорткар корейской марки получит бензиновый двигатель мощность свыше 300 л.с.

Откровенно говоря, среднемоторный спорткар является долгостроем компании Hyundai: первый концепт RM (Racing Midship) на базе ассиметричного хэтчбека Veloster показали весной 2014 года, затем были ещё несколько итераций этого концепта вплоть до прошлогоднего RM19, снабжённого 2,0-литровой 390-сильной бензиновой «турбочетвёркой» и 6-ступенчатой секвентальной коробкой, передающей всю мощность на задние колёса.

Интересно, что тестовые мулы среднемоторного Велостера периодически попадали в объективы фотошпионов с 2015 года — как на дорогах общего пользования, так и на немецком автодроме Нюрбургринг, при котором у спортивного подразделения Hyundai N имеется собственная тестовая лаборатория. То есть времени на разработку и «допиливание» шасси было более чем достаточно, однако серийной машины до сих пор нет.

При написании новости использовалась информация:
Колёса

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai Sonata N-Line

В Hyundai собираются немного "разогреть" Sonata

27 апреля 2020
Hyundai Prophecy Concept 2020

Hyundai выпустит две новые модели

23 апреля 2020
Hyundai Veloster

Hyundai Veloster N получил новую трансмиссию и стал быстрее

23 апреля 2020

Hyundai оказывает сопротивление коронавирусу

14 апреля 2020

Genesis намекнул на новый компактный кроссовер

06 апреля 2020

Genesis готовит убийцу Tesla

01 апреля 2020

 Новости Hyundai

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2020 хаски-шеринг Автопутешествия
27 апреля 2020

Mitsubishi Pajero Sport
"Хаски-шеринг"
Hyundai Genesis G90 - hyundai genesis g90 2019 королевство за семью печатями
Тест драйв
24 апреля 2020

Hyundai Genesis G90
"Королевство за семью печатями"
Skoda Karoq - skoda karoq 2018 путь эволюции от дикаря к интеллектуалу
Тест драйв
22 апреля 2020

Skoda Karoq
"Skoda Karoq: путь эволюции от дикаря к интеллектуалу"
Renault Arkana - renault arkana 2020 кубинские виражи
Тест драйв
20 апреля 2020

Renault Arkana
"Кубинские виражи Renault Arkana"

Написано новостей:

2 5 7 2 9