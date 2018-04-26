Компания Hyundai решила угодить китайской молодежи и специально для местного рынка разработала купеобразный седан, который получил название Lafesta. Но и нам эта новинка интересна.

В первую очередь тем, что Lafesta стала первой моделью компании, выполненной в новом стилистическом направлении, которое получило название Sensuous Sportiness, то есть «чувственная спортивность». У машины большая хромированная радиаторная решетка, которая будто интегрирована в бампер с приливами по бокам, спускающийся вниз капот, «раскосые» фары с полосками светодиодных дневных ходовых огней.

Интерьер должен настраивать на «драйверские» эмоции: центральная консоль серьезно повернута к водителю. В Hyundai пока не раскрывают подробности, но обещают, что в интерьере будут использоваться качественные материалы, а седан будет иметь богатое оснащение.

Продажи седана, который в профиль напоминает лифтбэки Audi Sportback, начнутся в конце этого года. Машина получит 1,6-литровый турбодвигатель и 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями.