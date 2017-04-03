Автомобильный портал Motorpage
3 апр 2017

Hyundai летом представит конкурента Nissan Juke

Hyundai летом представит конкурента Nissan Juke
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai опубликовала первое изображение компактного кроссовера Kona, который будет представлен летом 2017 года

Название отсылает к курортному району Киуала-Кона в бухте Кона на Гавайях. На тизере, который распространила Hyundai , видна фара (вероятнее всего светодиодная) и кусочек радиаторной решетки. Судя по тому, что форма головной оптики не пересекается ни с одной моделью корейского автопроизводителя, на примере Kona будет представлена новая дизайнерская философия европейского отделения Hyundai.

Hyundai Kona станет третьим после Tucson и Santa Fe кроссовером в европейской модельной линейке компании. Он будет бороться за кошельки покупателей в одном из самых конкурентных сегментов, где сегодня бал правят Renault Captur, Peugeot 2008 и Nissan Juke.

Hyundai Kona построен на платформе компактного хэтчбека i30. Вероятнее всего, от него он позаимствует и моторную гамму, включающую в себя турбированные бензиновые двигатели объемом 1 и 1,4 л, а также 1,6-литровый турбодизель в двух вариантах форсировки.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Hyundai

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai Genesis G90 Special Edition 2017

Genesis показал конкурента Mercedes-Maybach

04 апреля 2017

Компания Hyundai патентует новый ДВС

28 марта 2017
Genesis G80

Genesis G80: новая модель на российском рынке

24 марта 2017
Hyundai Creta 1,6

Полный привод для Hyundai Creta 1,6

14 марта 2017
Future Eco (FE) Fuel Cell 2017

Водородный концепт и другие новинки от Hyundai

10 марта 2017

Hyundai рассекретил новое поколение i30

22 февраля 2017

 Новости Hyundai

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

- polaris ranger xp 900 eps high lifter edition и делу время, и потехе час Мотоциклы
04 апреля 2017


"И делу время, и потехе час"
BMW X5 - bmw x5 xdrive40e 2016 в мечтах о калифорнии
Тест драйв
03 апреля 2017

BMW X5
"В мечтах о Калифорнии (California Dreamin)"
Land Rover Range Rover Sport - land rover range rover sport 2017 мне бы в небо
Тест драйв
31 марта 2017

Land Rover Range Rover Sport
"Мне бы в небо"
Opel Antara - opel antara 2011 дань традициям
Вторичный рынок
29 марта 2017

Opel Antara
"Дань традициям"

Написано новостей:

1 8 5 7 2