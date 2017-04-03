Компания Hyundai опубликовала первое изображение компактного кроссовера Kona, который будет представлен летом 2017 года

Название отсылает к курортному району Киуала-Кона в бухте Кона на Гавайях. На тизере, который распространила Hyundai , видна фара (вероятнее всего светодиодная) и кусочек радиаторной решетки. Судя по тому, что форма головной оптики не пересекается ни с одной моделью корейского автопроизводителя, на примере Kona будет представлена новая дизайнерская философия европейского отделения Hyundai.

Hyundai Kona станет третьим после Tucson и Santa Fe кроссовером в европейской модельной линейке компании. Он будет бороться за кошельки покупателей в одном из самых конкурентных сегментов, где сегодня бал правят Renault Captur, Peugeot 2008 и Nissan Juke.

Hyundai Kona построен на платформе компактного хэтчбека i30. Вероятнее всего, от него он позаимствует и моторную гамму, включающую в себя турбированные бензиновые двигатели объемом 1 и 1,4 л, а также 1,6-литровый турбодизель в двух вариантах форсировки.