Hyundai нацелился на General Motors

Точнее сказать на завод в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора города Евгения Елина

Петербургское предприятие General Motors выпускало автомобили в период с 2008 по 2015 год: здесь собирали модели Chevrolet Cruze и Captiva, Cadillac Escalade, а также Opel Antara, Astra и Mokka. После ухода Opel с российского рынка и сокращения модельного ряда Chevrolet площадку было решено законсервировать из-за низкой рентабельности.

Высказывались разные предположения о том, кто может стать новым владельцем пустующего завода. Например, в начале года мы писали о том, что им моет стать белорусская компания Юнисон. В любом случае, на сцену вышел новый игрок и сейчас Hyundai ведет переговоры. К слову, у южнокорейского концерна уже имеется предприятие в Санкт-Петербурге – там собирают кроссовер Creta и седан Solaris, а также седан Kia Rio и кросс-хэтчбек Kia Rio X-Line.