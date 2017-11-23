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23 ноя 2017

Hyundai начал тесты нового водородного кроссовера

Hyundai начал тесты нового водородного кроссовера

Компания Hyundai довольно высокими темпами готовит к производству свой новый водородный кроссовер, который заменит нынешний ix35 FCEV. Машину в качестве концепта показали в августе, а уже сегодня первые тестовые экземпляры проходят испытания на дорогах общего пользования.

Предсерийный прототип практически не отличается от концепта Next Generation FCEV, показанного в августе. Сейчас машины проходят тесты в Германии, их удалось сфотографировать недалеко от европейского инжинирингового центра Hyundai. Но премьера серийной модели состоится в США, в январе следующего года на выставке потребительской электроники CES.

Кроссовер получит модернизированную силовую установку от нынешнего водородного кроссовера, который построен на базе Tucson. По словам инженеров Hyundai она отличается более компактными размерами, но при этом способна вместить больше водорода. В итоге, в Hyundai рассчитывают, что запас хода от одной заправки составит около 800 километров. Это станет лучшим показателем среди всех автомобилей на топливных ячейках.

В Hyundai говорят, что всего компания планирует произвести 10-15 тысяч кроссоверов Next Generation FCEV. Все они будут передаваться клиентам на условиях лизинга.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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