Компания Hyundai одна из немногих, кто продолжает работы по созданию автомобилей на водородных топливных ячейках (FCEV). Сейчас в гамме корейцев есть даже серийный кроссовер ix35 FCEV. Но его время подошло к концу. Буквально через несколько дней Hyundai представит серийный вариант концепта Next Generation FCEV, показанного весной в Сеуле.

Серийный вариант представят 8 января на выставке потребительской электронике CES в Лас-Вегасе. В принципе, судя по многочисленным шпионским фотографиям, облик серийного кроссовера на будет сильно отличаться от концепта.

Кроссовер получит модернизированную силовую установку от нынешнего водородного кроссовера, который построен на базе Tucson. По словам инженеров Hyundai она отличается более компактными размерами, но при этом способна вместить больше водорода. В итоге, в Hyundai рассчитывают, что запас хода от одной заправки составит около 800 километров. Это станет лучшим показателем среди всех автомобилей на топливных ячейках.

В Hyundai говорят, что всего компания планирует произвести 10-15 тысяч кроссоверов Next Generation FCEV. Все они будут передаваться клиентам на условиях лизинга.