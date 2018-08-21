Компания Hyundai — второй по объемам выпуска автомобилей автопроизводитель России. Но корейцы столкнулись с трудностями при заключении специального инвестконтракта (СПИК) с правительством России. Он позволяет получать льготы и в будущем

СПИК пришел на смену предыдущим соглашениям о промсборке. И в Hyundai считают предъявляемые там требования завышенными и требующими ничем не обоснованных дополнительных инвестиций. Компания обратилась с просьбой о помощи к первому вице-премьеру правительства Дмитрию Козаку. Тот заморозил заключения всех СПИКов так как у него возникли претензии к прозрачности процедуры заключения контрактов и на фоне того, что в правительстве готовят проект «СПИК 2.0».

В Hyundai, пишет «КоммерсантЪ», готовы локализовать производство двигателей и коробок передач, увеличить экспорт, расширить производство и нарастить базу локальных поставщиков. Но в компании говорят об экономической нецелесообразности некоторых требований.

В частности, локализации механической обработки распредвалов двигателей и деталей трансмиссий: в России попросту нет соответствующих технологий. Кроме того, в Hyundai не хотят направлять на научно-исследовательские разработки 5% выручки, как это требует Минпромторг. Корейцы говорят о том, что Hyundai имеет несколько глобальных R&D центров, в которые уже вкладываются достаточные средства. И смысла создавать новый в России для них попросту нет.

Сейчас все стороны готовятся к пересмотру условий СПИК, как ожидается Минпромторг представит новый на согласование с правительством и Hyundai в конце сентября. Заключить контракт Hyundai планирует до конца года.

