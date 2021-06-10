Hyundai отказывается от двигателей V8

Премиум-бренд Hyundai - Genesis -перестанет устанавливать двигатель V8 на свои автомобили уже во второй половине 2021 года. Максимум, что можно будет обнаружить под капотами – мотор V6.

Кого отправляют в отставку- 5,0-литровый мотор семейства Tau. Двигатель достаточно старый - он появился еще в 2010 году. Причем с самого начала движок выпускался с распределенным впрыском (MPi). Однако, через два года его модернизировали, заменив распределенный впрыск, на непосредственный. В 2015 же году произошла еще одна модернизация по части впуска. В целом, этот мотор вполне тянул на флагманский двигатель, особенно если учесть, что ставился он только на старшую модель – седан G90.

Ему на замену придет 3,5-литровый V6 Smartstream FR G3.5T с двойным турбонаддувом. Он выдает 382 лошадиные силы и 540 Нм крутящего момента, то есть мотор лишь немного уступает V8 по мощности. Но у «турбо-шестерки» есть одно важное преимущество - полка крутящего момента с 1500 до 4500 оборотов в минуту, в то время как у V8 пик приходится лишь на 5000 оборотов.