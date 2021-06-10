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10 июн 2021

Hyundai отказывается от двигателей V8

Hyundai отказывается от двигателей V8
Автор фото: фирма-производитель

Премиум-бренд Hyundai - Genesis  -перестанет устанавливать двигатель V8 на свои автомобили уже во второй половине 2021 года. Максимум, что можно будет обнаружить под капотами – мотор V6.

Кого отправляют в отставку- 5,0-литровый мотор семейства Tau.  Двигатель достаточно старый - он появился еще в 2010 году. Причем с самого начала движок выпускался с распределенным впрыском (MPi). Однако, через два года его модернизировали, заменив распределенный впрыск, на непосредственный. В 2015 же году произошла еще одна модернизация по части впуска. В целом, этот мотор вполне тянул на флагманский двигатель, особенно если учесть, что ставился он только на старшую модель – седан G90.

Ему на замену придет 3,5-литровый V6 Smartstream FR G3.5T с двойным турбонаддувом. Он выдает  382 лошадиные силы и 540 Нм крутящего момента,  то есть мотор лишь немного уступает V8 по мощности. Но  у «турбо-шестерки»  есть одно важное преимущество - полка крутящего момента  с 1500 до 4500 оборотов в минуту, в то время как у V8 пик приходится лишь на 5000 оборотов.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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