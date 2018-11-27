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27 ноя 2018

Hyundai Palisade - теперь без покрывала

Hyundai Palisade - теперь без покрывала

Вслед за Genesis G90 концерн Hyundai рассекретил и свой большой кроссовер Palisade. Хотя, мы будем честны с вами - презентация модели состоится завтра. Правда, есть ли в ней хоть какой-то смысл, когда шустрые китайцы уже все давно «слили»

Разумеется, смысл есть, так как технические подробности модели пока не известны. Пока ясно лишь то, что этот автомобиль будет иметь двигатели V6 и некую «умную» систему полного привода, которая позволит справляться со сложными участками. Кроме того, по недавним фотографиям салона, можно судить о том что, традиционного селектора КПП не будет - все режимы будут переключаться кнопками.

Другое дело, что дизайн автомобиля тайной теперь не является. На снимках видно, что автомобиль взял некоторые элементы дизайна от нового Tucson, однако, во многом он является преемником концепта HDC-2 Grandmaster, который был представлен нынешним летом  на автосалоне в южнокорейском Пусане. В любом случае, все окончательно станет известно завтра. Приятным известием может стать тот факт, что новый внедорожник Hyundai Palisade, скорее всего, приедет на российский рынок. Во всяком случае, руководство марки сообщало о подобных планах.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, РБК

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