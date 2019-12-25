Hyundai подготовит четыре новинки к 2020 году

Строго говоря, большинство из них будут являться лишь обновлениями, однако, без сюрпризов следующий год не обойдется

Начать стоит с того, что в первом квартале следующего года компания планирует произвести фейслифтинг популярного седана Solaris. Уже заявлено, что автомобиль получит серьезно измененную внешность. Также будут пересмотрены комплектации. Скорее всего «живые» автомобили появятся к концу января 2020 года. Кроме того, аналогично в первом квартале, к нам приедет «спортивная» модификация кроссовера Tucson – N-Line. Автомобиль получит косметические изменения в спортивном стиле и некоторые технические изменения. Наконец в марте следующего года состоится фейслифтинг Hyundai Creta, правда, серьезных изменений ждать не стоит – ждем 2021 года и появления нового поколения.

Что же до главной новинки, то ей станет большой кроссовер Palisade, презентация которого состоится ближе к концу следующего года. Интересно, что на данный момент нет никаких подробностей о флагмане для России нет — внедорожник еще не получил ОТТС. Ожидается, что модель прибудет к нам с бензиновым мотором V6 объемом 3,8 литра и мощностью 295 лошадиных сил. Привод - полный, но базовые версии, скорее всего, окажутся переднеприводными.