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10 ноя 2020

Hyundai подтвердила сроки выхода пикапа Santa Cruz

Hyundai подтвердила сроки выхода пикапа Santa Cruz
Автор фото: фирма-производитель

Корейская компания Hyundai подтвердила, что её пикап Santa Cruz будет представлен в 2021 году и получит платформу от нового поколения кроссовера Tucson

В отличие от привычных американцам рамных пикапов, Santa Cruz получит несущий кузов. Сама Hyundai при этом заявляет, что основной фишкой Santa Cruz будет не буксировка грузов, высокий клиренс или большая грузовая платформа, а возможность получить дополнительный объём для грузов, не покупая при этом грузовик. Корейцы даже называют новинку не пикапом, а кроссовером.

Santa Cruz может получить атмосферные и турбированные «четвёрки», а также гибридную модификацию. Известно также, что двухлитрового турбодизеля у «пикапа-кроссовера» точно не будет. Производство Santa Cruz наладят на заводе в Монтгомери, штат Алабама. Сейчас там уже производят Elantra, Sonata и Santa Fe.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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