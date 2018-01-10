Компания Hyundai на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе представила серийный вариант водородного кроссовера второго поколения, который получил имя NEXO.

Кроссовер оснащен электромотором мощностью 163 л.с., блоком водородных топливных ячеек и 40-ватной батарей. На одной заправке он может проехать до 596 километров, на 169 километров больше предшественника, кроссовера Tucson FCEV. До «сотни» Hyundai NEXO разгоняется за 9,5 секунд.

В Hyundai говорят, что NEXO разработан с учетом возможности работать при экстремальных температурах и условиях, испытания показали, что автомобиль способен заводиться после ночной стоянки при -29 градусах Цельсия. Одним из достоинств NEXO является возможность его «холодного старта» в течение 30 секунд – это лучший показатель во всей данной области индустрии. Система топливных элементов также способна на более быстрый разогрев, что обеспечивает максимальную производительность.

В этом году корейцы начнут передавать первые машины на условиях лизинга в избранных странах. Это и немудрено. Например, в Европе существует всего две водородные АЗС и обе они расположены в Германии. Всего компания намерена произвести 10-15 тысяч NEXO.