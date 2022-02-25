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25 фев 2022

Hyundai привезет весной в Россию две новинки

Hyundai привезет весной в Россию две новинки
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai этой весной запустит в России продажи двух новинок. Речь идет о кроссоверах Creta и Tucson в «гоночной» версии N-Line

От своих обычных собратьев новинки будут отличаться  лишь внешним видом – в палитре появился новый черный цвет с красными вставками, новые колесные диски,  новый узор обивки кресел, собственно и все. Моторная гамма осталась без изменений. Creta N-Line будет доступна с двухлитровым 150-сильным атмосферником, который будет работать в паре с 6-ступенчатым автоматом.  В стандартном исполнении эту модель можно заказать с мотором 1.6 литра на 123 лошадиные силы.

Что касается Tucson, то он будет доступен атмосферным двухлитровым мотором на 150 лошадиных сил (который ставится и на Creta). Есть и альтернатива в виде 190-сильного атмосферного мотора 2.5. С коробками передач здесь ситуация обстоит интереснее, если двухлитровый мотор идет в паре с 6-ступенчатым автоматом, то мотор 2.5 оснащается уже 8-ступенчатым автоматом.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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