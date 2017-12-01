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1 дек 2017

Hyundai рассказала о трех новинках для России в 2018 году

Hyundai рассказала о трех новинках для России в 2018 году
Автор фото: фирма-производитель

В следующем году компания Hyundai представит на российском рынке новое поколение флагманского кроссовера Santa Fe, обновленный Tucson и компактный кроссовер Creta 2018 модельного года.

Hyundai Santa Fe. по словам представителей, компании станет еще более современным и динамичным. Текущее, третье по счету, поколение кроссовера было представлено на российском рынке в 2015 году.

Третье поколение кроссовера Hyundai Tucson, представленное на российском рынке во второй половине 2015 года, является одной из ключевых моделей для бренда на российском рынке. Модель отлично зарекомендовала себя как у потребителей, так и у экспертов рынка, получив множество положительных отзывов. В 2016 году Tucson завоевал награду «Автомобиль года» в номинации «Компактные внедорожники». Обновление 2018-го года будет первым после возвращения модели на российский рынок. В компании говорят, что кроссовер изменится как внешне, так и внутри.

Наконец, в первом квартале будет представлена Hyundai Creta 2018 модельного года. В компании не раскрывают подробности изменений, говоря лишь о новых сочетаниях коробок передач и двигателей, а также том, что в течение года Creta будет получать все новые опции.

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При написании новости использовалась информация:
Hyundai

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