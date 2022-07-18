Hyundai создала на базе Creta новый минивэн

Если в Европе автолюбители отдают предпочтение кроссоверам, то в развивающихся странах вектор спроса направлен на компактные семиместные машины, в частности минивэны. Об одном из таких сегодня и пойдет речь.

Итак, встречайте - Hyundai Stargazer новый минивэн корейского концерна, который создали специально для азиатских и латиноамериканских рынков. В целом машина получилось компактной - длина даже до четырех с половиной метров не дотягивает. Базовая конфигурация модели предполагает семиместную компоновку салона, но за доплату салон может стать и шестиместным, тогда вместо дивана на втором ряду появятся два отдельных кресла. С точки зрения дизайна у новинки можно выделить несколько штрихов, которые роднят Stargazer с моделью Staria - в частности, узкая полоску ДХО, которая растянулась по всей кромке капота и необычный рисунок задних фонарей.

По технической части здесь нет ничего уникального и нового - вся платформа полностью позаимствована у кроссовера Creta. Соответственно, моторы здесь тот же самый, что и на популярном SUV- полуторалитровый 115-сильный атмосферник, который работает в паре с 5-ступенчатой механикой либо с вариатором.