Автомобильный портал Motorpage
10 янв 2018

Hyundai создаст суперкар

Hyundai создаст суперкар
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai работает над созданием суперкара, который сможет на равных бороться с Ferrari и Porsche. Об этом заявил шеф-дизайнер корейской марки Люк Донкервольке. По его словам машина выйдет под брендом Genesis.

По словам Донкервольке это будет двухместное купе с гибридной силовой установкой с несколькими электромоторами. Судя по упоминанию Porsche и Ferrari, модель вероятнее всего будет ответом на Porsche 918 Spyder и Ferrari LaFerrari.

Работы над машиной будет вести спортивное подразделение N, которое возглавляет Альберт Бирман, ранее возглавлявший BMW M.

Впервые о суперкаре Hyundai заговорили в 2016 году. Тогда глава отдела продуктового планирования Майк О’Брайен заявил, что такая модель может стать для Hyundai тем же, чем стал LFA для Lexus и NSX для Honda.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Wheels

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai NEXO

Hyundai показал свой новый водородный кроссовер

10 января 2018
Hyundai Next Generation FCEV

Hyundai назвал дату премьеры водородного кроссовера

05 января 2018
Hyundai Veloster

Hyundai показал профиль обновленного Veloster

27 декабря 2017
Hyundai

КАМАЗ может стать поставщиком российского завода Hyundai

26 декабря 2017
Hyudnai H-1

Hyundai представил обновленный H-1/Starex

21 декабря 2017
Hyundai Veloster

Hyundai Veloster: первые фото без камуфляжа

20 декабря 2017

 Новости Hyundai

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Cerato - kia cerato 2016 как тонкая настройка изменила характер kia cerato Тест драйв
09 января 2018

KIA Cerato
"Как тонкая настройка изменила характер KIA Cerato"
Porsche 718 Boxster - porsche 718 gts - all inclusive!
Тест драйв
05 января 2018

Porsche 718 Boxster
"Porsche 718 GTS - all inclusive!"
Haval H6 Coupe - haval h6 coupe 2017 изменение сознания
Тест драйв
25 декабря 2017

Haval H6 Coupe
"Изменение сознания"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 4 8 0