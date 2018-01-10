Компания Hyundai работает над созданием суперкара, который сможет на равных бороться с Ferrari и Porsche. Об этом заявил шеф-дизайнер корейской марки Люк Донкервольке. По его словам машина выйдет под брендом Genesis.

По словам Донкервольке это будет двухместное купе с гибридной силовой установкой с несколькими электромоторами. Судя по упоминанию Porsche и Ferrari, модель вероятнее всего будет ответом на Porsche 918 Spyder и Ferrari LaFerrari.

Работы над машиной будет вести спортивное подразделение N, которое возглавляет Альберт Бирман, ранее возглавлявший BMW M.

Впервые о суперкаре Hyundai заговорили в 2016 году. Тогда глава отдела продуктового планирования Майк О’Брайен заявил, что такая модель может стать для Hyundai тем же, чем стал LFA для Lexus и NSX для Honda.