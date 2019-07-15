Hyundai Tucson получит новый двигатель

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на еще одну модификацию южнокорейского кроссовера
Согласно информации на сайте Росстандарта, ОТТС выдано на Hyundai Tucson с 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 184 лошадиные силы, который сочетается с шестидиапазонным «автоматом» и системой полного привода.
Новая модификация может пополнить существующую линейку агрегатов предложенных для Hyundai Tucson. Она включает пару бензиновых двигателей – турбированный объемом 1,6 литра и «атмосферник» объемом два литра мощностью 177 и 150 сил соответственно. Кроме того, для кроссовера предусмотрен 185-сильный двухлитровый дизель. Трансмиссия – семиступенчатый «робот» для турбомотора, «механика» либо шестиступенчатый «автомат» для 150-сильного «атмосферника» и восьмидиапазонная автоматическая коробка передач для дизельного варианта.