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15 июл 2019

Hyundai Tucson получит новый двигатель

Hyundai Tucson получит новый двигатель
Автор фото: фирма-производитель
В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на еще одну модификацию южнокорейского кроссовера
 
Согласно информации на сайте Росстандарта, ОТТС выдано на Hyundai Tucson с 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 184 лошадиные силы, который сочетается с шестидиапазонным «автоматом» и системой полного привода.
 
Новая модификация может пополнить существующую линейку агрегатов предложенных для Hyundai Tucson. Она включает пару бензиновых двигателей – турбированный объемом 1,6 литра и «атмосферник» объемом два литра мощностью 177 и 150 сил соответственно. Кроме того, для кроссовера предусмотрен 185-сильный двухлитровый дизель. Трансмиссия – семиступенчатый «робот» для турбомотора, «механика» либо шестиступенчатый «автомат» для 150-сильного «атмосферника» и восьмидиапазонная автоматическая коробка передач для дизельного варианта. 

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